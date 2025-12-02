Samsung ппредставила первый смартфон, складывающийся втрое

Samsung представила первый складной втрое смартфон Galaxy Z TriFold. Продажи в Южной Корее начнутся 12 декабря по цене около $2440, позже устройство появится и в других странах. Смартфон получил G-образную конструкцию и двойные титановые шарниры. В развернутом виде диагональ экрана составляет 10 дюймов. Устройство оснащено аккумулятором на 5600 мА·ч, поддерживает быструю и беспроводную зарядку, работает на Android 16 и имеет до 1 ТБ встроенной памяти.

Samsung представила первый складной втрое смартфон Galaxy Z TriFold. Продажи в Южной Корее начнутся 12 декабря по цене около $2440, позже устройство появится и в других странах. Об этом сообщили в официальном релизе компании.

Смартфон получил G-образную конструкцию и двойные титановые шарниры. В развернутом виде диагональ экрана составляет 10 дюймов. Устройство оснащено аккумулятором на 5600 мА·ч, поддерживает быструю и беспроводную зарядку, работает на Android 16 и имеет до 1 ТБ встроенной памяти.

Galaxy Z TriFold оборудован тройной основной камерой на 200 Мп и двумя фронтальными. Цвет доступен только один — черный.

Источник фото: Reuters