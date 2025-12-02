Рязанские ученые нашли способ получать электричество из сточных вод

Ученые РязГМУ совместно с коллегами из Тульского государственного университета и Института органической химии имени Н. Д. Зелинского РАН изучили механизмы простых микроорганизмов, выделенных из активного ила. Исследователи разработали метод выработки электроэнергии с помощью переработки сточных вод. Этот способ в будущем сможет обеспечивать потребности очистных станций недорогими в производстве устройствами. Подобную электроэнергию можно будет считать полезной, эффективной и экологичной.

Исследование поддержало Минобрнауки России по программе «Приоритет-2030».