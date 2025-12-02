Рязанская область отправила в Грузию еще две тонны молока

Специалисты управления Россельхознадзора проконтролировали отправку партии ультрапастеризованного молока рязанского производителя. Отмечается, что нарушений ветеринарного законодательства не установлено. Всего в 2025 году на экспорт отправлено более 11 тонн молока.

Рязанская область отправила в Грузию еще две тонны молока. Об этом 2 декабря сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.

Специалисты управления проконтролировали отправку партии ультрапастеризованного молока рязанского производителя.

Отмечается, что нарушений ветеринарного законодательства не установлено.

Всего в 2025 году на экспорт отправлено более 11 тонн молока.

Фото: пресс-служба Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям