Рязанская область отправила в Грузию еще две тонны молока
Специалисты управления Россельхознадзора проконтролировали отправку партии ультрапастеризованного молока рязанского производителя. Отмечается, что нарушений ветеринарного законодательства не установлено. Всего в 2025 году на экспорт отправлено более 11 тонн молока.
Рязанская область отправила в Грузию еще две тонны молока. Об этом 2 декабря сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.
Специалисты управления проконтролировали отправку партии ультрапастеризованного молока рязанского производителя.
Отмечается, что нарушений ветеринарного законодательства не установлено.
Всего в 2025 году на экспорт отправлено более 11 тонн молока.
Фото: пресс-служба Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям