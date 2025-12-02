Рязанцы могут вернуть 3% за оплату ЖКУ и детского сада с помощью ЕЦК

Необходимо внести платеж на портале Единой цифровой карты или в приложении «ЕЦК-УмКА Рязанская область». Кэшбэк вернется через 5-7 дней. Акция действует с 1 декабря 2025 по 31 мая 2026.

Рязанцы могут вернуть 3% за оплату ЖКУ, детского сада и школьного питания с помощью ЕЦК. Об этом сообщает мэрия.

