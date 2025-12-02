Рязанцы копят более трёх лет на первоначальный ипотечный взнос

В среднем рязанцы откладывают на первоначальный взнос более трёх лет. Рязанская область заняла 26-е место в рейтинге регионов по скорости накопления первоначального взноса на ипотеку, сумма которого около 1,43 миллиона рублей. В целом в России семьям требуется 3,45 года, чтобы накопить 2,23 миллиона рублей. При создании модели сбережений учитывалось, что семья из двух работающих взрослых и одного ребёнка с доходом на уровне медианной зарплаты ежемесячно откладывает половину своих свободных средств (после вычета прожиточного минимума) на вклад. Первоначальный взнос рассчитали как 30% от средней стоимости квартиры площадью 60 квадратных метров в каждом регионе.

