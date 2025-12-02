Рязанцу-участнику СВО вручили госнаграду «Медаль Суворова»

Глава Сасовского округа Евгения Рубцова отметила, что эта награда — за отвагу и личное мужество, проявленные при защите страны:

Рязанцу-участнику СВО Сергею Зеленухину вручили госнаграду «Медаль Суворова». Об этом сообщает ИД «Пресса».

Сергей Зеленухин родился в Рязани. Детство прошло в Спасске-Рязанском. Мечта стать офицером привела в Череповецкий высший военный инженерный институт радиоэлектроники, который он окончил в 2004 году. После выпуска служил в Подмосковье, в 2006 году попал под сокращение, в 2015 восстановился на военной службе и стал служить в Туле, в парашютно-десантном полку. В 2020 уволился по окончании контракта в звании старшего лейтенанта.

На СВО Сергей был помощником начальника связи полка, а с мая 2023 года — командиром штурмового взвода. 17 апреля 2024 года под Кременной ему чуть не оторвало ногу — рядом взорвалась граната. Сослуживец Сергей Андреев 500 метров нес его на себе по болотистой местности.

После реабилитации ему предложили продолжить служить, и выбор был сделан в пользу военного комиссариата в родном городе мамы — Сасове.

Фото: пресс-службы администрации округа.