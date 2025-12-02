Россиянам назвали самые популярные мошеннические схемы с ОСАГО

По данным МВД, одна из самых популярных схем мошенничества — подставной угон. Злоумышленники получают право на страховые выплаты. В МВД уточнили, что фиктивный угон удобен для мошенников, потому что доказать обратное сложно. Чаще всего после организации преступления автомобиль разбирают на запчасти, отметили в ведомстве. Кроме того, мошенники могут устроить ДТП с повреждениями или без них. Как отметили в МВД, часто такие аварии сопровождаются подделкой обстоятельств происшествия: от действий водителя до лжесвидетельствования.

