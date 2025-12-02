Российская пенсионерка продала квартиру и потребовала вернуть ее, когда владельцы сделали ремонт

Мужчина купил квартиру на Нагатинской набережной в Москве за 9 млн рублей полтора года назад. Отмечается, что тогда состояние квартиры было почти аварийным. Мужчина подчеркнул, что несколько раз уточнял у продавшей квартиру пенсионерки, не сделала ли она это под влиянием мошенников — та отвечала нет. Новый владелец сделал ремонт, который вышел примерно в 2 млн рублей. Однако когда работы уже подходили к концу, бывшая владелица подала иск в суд, требуя аннулировать сделку. Пенсионерка заявила, что якобы её обманули мошенники.

Об этом сообщает Shot.

