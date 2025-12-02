Politico: США хочет вернуть России ее замороженные активы после мирного соглашения

Американская администрация выступает за возвращение России замороженных на Западе активов после заключения соглашения о завершении конфликта на Украине. Об этом сообщает Politico со ссылкой на двух европейских дипломатов. По их словам, летом в ходе визита спецпосланника ЕС по санкциям Дэвида О’Салливана в Вашингтон представители США «недвусмысленно заявили, что их идея заключается в возвращении активов России после подписания любого мирного плана». При этом опубликованный в конце ноября план США по урегулированию украинского конфликта предполагает использовать $100 млрд из замороженных активов РФ на восстановление Украины под руководством Вашингтона, а оставшиеся средства — в рамках двустороннего «механизма Россия-США».

