Почти 100 тысяч рязанцев старшего возраста приняли участие в проекте «Активное долголетие — Здоровая Рязань»

Министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области информирует о ходе реализации программы «Активное долголетие — Здоровая Рязань», которая запущена в регионе по инициативе губернатора Павла Малкова. Работа осуществляется в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Семья».

Программа направлена на создание условий для активного долголетия и улучшение качества жизни людей старшего возраста. В настоящее время в ней участвуют почти 100 тысяч человек. Предусмотрено более 20 направлений работы, включая спортивные, творческие, кулинарные и интеллектуальные занятия, мастер-классы, познавательные экскурсии, фестивали и форумы по обмену опытом. Работает более тысячи тематических площадок.

Так, особой популярностью пользуются направления «северная ходьба» и «маршруты долголетия». В этом году введен новый вид экскурсионных пеших прогулок — по историческим улицам Рязани в сопровождении краеведа Игоря Канаева. Участникам проекта на выбор всего предлагается 76 маршрутов.

Кроме того, в рамках проекта в этом году были открыты курсы иностранных языков.

Одним из центральных событий года стал пятый осенний фестиваль активного долголетия, который объединил почти 800 человек. На нем были продемонстрированы лучшие практики, работали интерактивные зоны. Также состоялись летние муниципальные форумы, в которых приняли участие свыше 10 тыс. жителей региона. Было организовано рекордное количество площадок — порядка 400.

«Проект „Активное долголетие — Здоровая Рязань“ пользуется огромной популярностью. Жители старшего возраста с большим удовольствием участвуют в мероприятиях. Самые разные активности, все больше площадок становится. Программа очень важная, она будет и дальше развиваться. Востребованных направлений много, заниматься будем каждым», — сказал глава региона.