Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 03
Чтв, 04
Птн, 05
ЦБ USD 77.46 -0.24 03/12
ЦБ EUR 89.85 -0.49 03/12
Нал. USD 78.84 / 79.15 02/12 18:15
Нал. EUR 91.50 / 92.87 02/12 18:15
Новости
Итоги года New
Публикации
Дизайнерский хет-трик: OMODA C7 добавил «Золотой Клаксон» в свою колле...
Флагманский кроссовер OMODA C7 стал победителем в номин...
28 ноября 18:12
619
JAECOO J8: передовые системы безопасности покорили сердца владельцев
Внимание бренда JAECOO к обеспечению безопасности стала...
28 ноября 16:01
789
Рязанец осуществил мечту и уехал жить в США, но вернулся разочарованны...
Владимир с детства был фанатом американской культуры и ...
27 ноября 13:00
1 382
Развитие электромобилей пойдет в новом направлении
Exeed представил инновационную технологию Texxeract «En...
24 ноября 15:54
977
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
Опрос показал, сколько рязанцев планируют купить новогодние подарки заранее
Согласно данным исследования, 7% жителей готовятся к празднику за несколько месяцев. Еще 20% предпочитают делать покупки за месяц. Наиболее популярным временем для приобретения подарков является период за 2-3 недели до праздника. Так поступают 22% опрошенных. Спонтанно покупают подарки к Новому году 24% рязанцев. 11% жителей не готовятся к празднику.

Опрос показал, сколько рязанцев планируют купить новогодние подарки заранее. Соответствующую информацию представили в SuperJob.

Согласно данным исследования, 7% жителей готовятся к празднику за несколько месяцев. Еще 20% предпочитают делать покупки за месяц.

Наиболее популярным временем для приобретения подарков является период за 2-3 недели до праздника. Так поступают 22% опрошенных.

Спонтанно покупают подарки к Новому году 24% рязанцев. 11% жителей не готовятся к празднику.

Молодежь до 35 лет чаще тех, кто старше, проявляет активность за пару недель до праздника (28%). Рязанцы в возрасте 35—45 лет чаще других склонны к спонтанным покупкам (30%).