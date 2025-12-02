Опрос показал, сколько рязанцев планируют купить новогодние подарки заранее

Согласно данным исследования, 7% жителей готовятся к празднику за несколько месяцев. Еще 20% предпочитают делать покупки за месяц. Наиболее популярным временем для приобретения подарков является период за 2-3 недели до праздника. Так поступают 22% опрошенных. Спонтанно покупают подарки к Новому году 24% рязанцев. 11% жителей не готовятся к празднику.