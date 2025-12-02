Опрос показал, сколько рязанцев планируют купить новогодние подарки заранее
Согласно данным исследования, 7% жителей готовятся к празднику за несколько месяцев. Еще 20% предпочитают делать покупки за месяц. Наиболее популярным временем для приобретения подарков является период за 2-3 недели до праздника. Так поступают 22% опрошенных. Спонтанно покупают подарки к Новому году 24% рязанцев. 11% жителей не готовятся к празднику.
Опрос показал, сколько рязанцев планируют купить новогодние подарки заранее. Соответствующую информацию представили в SuperJob.
Согласно данным исследования, 7% жителей готовятся к празднику за несколько месяцев. Еще 20% предпочитают делать покупки за месяц.
Наиболее популярным временем для приобретения подарков является период за 2-3 недели до праздника. Так поступают 22% опрошенных.
Спонтанно покупают подарки к Новому году 24% рязанцев. 11% жителей не готовятся к празднику.
Молодежь до 35 лет чаще тех, кто старше, проявляет активность за пару недель до праздника (28%). Рязанцы в возрасте 35—45 лет чаще других склонны к спонтанным покупкам (30%).