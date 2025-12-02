На Украине заявили, что Зеленскому приказали покинуть пост в ближайшие дни

По словам депутата Верховной Рады Артема Дмитрука, ему сообщили, что Зеленскому приказали уйти на этой неделе. Парламентарий допустил, что президент Украины не последует приказу. Он назвал Зеленского человеком, который будет тянуть время и придумывать оправдания, чтобы отсрочить неизбежное