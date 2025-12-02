Губернатор Рязанской области Павел Малков провел заседание правительства

Губернатор Павел Малков 2 декабря провел очередное заседание правительства Рязанской области, во время которого рассмотрели актуальные вопросы развития региона, работу органов власти с обращениями граждан. В числе ключевых обсуждались задачи по развитию комплексной поддержки участников и ветеранов СВО, их семей, социальной и дорожной инфраструктуры в муниципальных образованиях, сообщили в пресс-службе облправительства. Глава региона поручил к весне 2026 года обеспечить проактивный формат предоставления услуг по максимальному количеству мер поддержки участников спецоперации и их семей.

Губернатор Павел Малков 2 декабря провел очередное заседание правительства Рязанской области, во время которого рассмотрели актуальные вопросы развития региона, работу органов власти с обращениями граждан. В числе ключевых обсуждались задачи по развитию комплексной поддержки участников и ветеранов СВО, их семей, социальной и дорожной инфраструктуры в муниципальных образованиях, сообщили в пресс-службе облправительства.

Глава региона поручил к весне 2026 года обеспечить проактивный формат предоставления услуг по максимальному количеству мер поддержки участников спецоперации и их семей. А меры поддержки, оказание которых невозможно в беззаявительном режиме, должны быть доступны к получению через МФЦ и в электронном виде, добавил Павел Малков.

Регионы будут оцениваться по эффективности поддержки бойцов спецоперации и их семей. По поручению министра обороны РФ Андрея Белоусова готовится специальный рейтинг. Павел Малков отметил, что Рязанская область должна в нем выглядеть достойно.

По поручению губернатора идет капитальный ремонт участка региональной автодороги «Ухолово — Ясенок — Ибердский» в Ухоловском районе, на который поступали жалобы от жителей. Уточняется, что самый сложный отрезок протяженностью 14,7 км обновляется в три этапа. До конца 2025 года отремонтируют почти 10 километров этой дороги. Там уже обновили покрытие, заменили остановочные павильоны и водопропускные трубы, сейчас наносят разметку и устанавливают знаки. В 2027 году в рамках третьего этапа планируют привести в порядок оставшийся проблемный участок. Проект реализуется в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Также по поручению губернатора в городе Спасск-Рязанский за счет средств областного бюджета строят современную ветеринарную станцию. Объект планируют запустить в работу уже в этом году, 25 декабря специалисты примут первых посетителей. Все необходимое лабораторное оборудование уже установлено, смонтированы инженерные коммуникации. Теперь местная ветслужба будет располагаться в модульном здании площадью 200 квадратных метров. В нем предусмотрена ветеринарная аптека, которая начнет работать в январе.

Помимо этого, завершается благоустройство территории: сделаны подъездные пути, парковка, велопарковка, пандусы для маломобильных граждан, освещение и озеленение.

Во время рассмотрения ряда обращений рязанцев глава администрации Клепиковского района Денис Ефанов доложил, что решен вопрос с бесперебойным обеспечением деревни Ветчаны продуктами. Выездную торговлю на постоянной основе будет осуществлять местный предприниматель по приемлемым ценам.

Глава Касимовского округа Иван Бахилов сообщил, что в Касимове на улице Татарской идут работы по устройству нового тротуара протяженностью 630 метров. Он ведет к новой школе и ученики трех микрорайонов смогут безопасно передвигаться. Проектом предусмотрены дренаж и водоотводы, что позволит избежать проблемы со скоплением воды, на что жаловались местные жители. Благоустройство ведется за счет муниципального бюджета и скоро завершится.

Павел Малков поручил главам муниципалитетов обратить внимание на состояние пешеходных зон и тротуаров в населенных пунктах, в первую очередь участки на пути к социальным учреждениям. Он отметил, что самые проблемные следует включить в планы благоустройства на следующий год, и в целом необходимо проверить готовность коммунальных служб к их содержанию и уборке в зимний период.

Губернатор сказал также о том, что после строительства коллектора ливневой канализации на участке вдоль Муромского шоссе в Рязани необходимо озеленить территорию. По словам и. о. главы администрации города Бориса Ясинского, работы планируется завершить в августе 2026 года, при строительстве вдоль ручья часть деревьев подлежит вырубке. Площадку оснастят необходимой информацией о проводимых работах.

При рассмотрении вопросов повестки заседания одобрили изменения, внесенные в региональное законодательство о ремесленной деятельности, порядки предоставления субсидий предприятиям в сфере народных художественных промыслов, жилья детям-сиротам, а также корректировки, касающиеся социальной поддержки граждан. Продлено действие региональной меры поддержки — единовременной выплаты при рождении ребенка на 2026 год. Финансирование в областном бюджете предусмотрено в полном объеме. Размер материнского капитала при рождении пятого и последующих детей предложено увеличить до 120 тысяч рублей.