ГАИ поймала 12 рязанских водителей, которые не пропустили школьников на переходе

Рязанская Госавтоинспекция оштрафовала 12 водителей в ходе рейда «Дом-школа-дом». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Профилактическое мероприятие проводилось в понедельник, 1 декабря. Экипажи Госавтоинспекции дежурили на маршрутах, по которым дети возвращались из учебных заведений, и проверяли, насколько внимательно водители следуют ПДД. В ходе проверок к ответственности привлекли 12 водителей.