Chery отзовет в России почти 2,6 тысяч автомобилей Omoda C7

Всего отзовут 672 автомобиля Omoda C7, которые продали с апреля по август 2025 года, а также 1 905 машин со склада. Причиной стали проблемы с накладками руля. При ДТП они могут отсоединиться от корпуса подушки безопасности, что может вызвать раскрытие подушки и привести к травмированию водителя и пассажиров. На всех автомобилях заменят пластиковую накладку руля и фронтальную подушку безопасности.

