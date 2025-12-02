85-летний пенсионер пострадал в ДТП в Рязанской области

ДТП случилось утром 1 декабря на 15-м километре дороги «Рыбное-Константиново». 85-летний местный житель, управляя автомобилем «ВАЗ-2107» столкнулся с «КамАЗом», за рулем которого находился 20-летний житель Рыбновского района. Водителя «ВАЗа» госпитализировали. По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.