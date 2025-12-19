Жители поселка в Рязани остались без света
В 07:56 19 декабря в поселке Мехзавода из-за технологического нарушения отключили свет. Специалисты работают над устранением проблемы. Электричество рязанцам обещают восстановить в течение 3 часов.
