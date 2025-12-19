Волонтеры завершили поиски рязанки, пропавшей в октябре

Пропавшую Екатерину Максимову искали с 17 октября. Спустя два месяца стало известно, что 31-летнюю рязанку убил сожитель. Напомним, тело женщины мужчина завернул в ковер и закопал недалеко от дома.