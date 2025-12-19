Волонтеры завершили поиски рязанки, пропавшей в октябре
Волонтеры завершили поиски рязанки, пропавшей в октябре. Об этом сообщает ПСО «ЛизаАлерт».
Пропавшую Екатерину Максимову искали с 17 октября. Спустя два месяца стало известно, что 31-летнюю рязанку убил сожитель.
Напомним, тело женщины мужчина завернул в ковер и закопал недалеко от дома.