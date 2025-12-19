В Рязани нашли труп женщины, обернутый в ковер

Погибшей оказалась 31-летняя жительница Рязани. В следкоме рассказали, что в октябре этого года мать погибшей обратилась в полицию и сообщила, что дочь долгое время не выходит на связь. Ее сожитель заявил, что она ушла в неизвестном направлении. В ходе расследования оперативники выяснили, что к пропаже женщины причастен ее 28-летний сожитель. Мужчину задержали. Рязанец признался, что убил женщину и показал место, где спрятал ее труп. Он рассказал, что 17 октября между ними произошел конфликт на почве опьянения. Мужчина задушил возлюбленную, а затем обернул ее труп в ковер и закопал недалеко от дома. Возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.

