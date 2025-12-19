Рязань
В Рязанской области завершили ремонт дороги Ухолово — Ясенок — Ибердский
В Ухоловском районе завершили ремонт дороги Ухолово — Ясенок — Ибердский, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Ремонт осуществлялся в три этапа. В 2025 году подрядчик обновил два участка общей длиной 9,8 км: заменили асфальт, водопропускные трубы, остановки, установлены пешеходные переходы со светофорами Т-7, а также новое барьерное ограждение и освещение на опасных местах. Завершающий этап капитального ремонта протяженностью 4,9 км запланирован на 2027 год.

Фото: Правительство Рязанской области