В Рязани на Рюминском пруду откроется центр бесконтактного парения
Отмечается, что баня будет работать с 20 декабря по 10 января. Посещение массового бесконтактного парения в часы работы бесплатное. Вместимость единовременно 20 человек.
В Рязани на Рюминском пруду откроется центр бесконтактного парения «Теплая горница». Об этом сообщает пресс-служба минспорта региона.
