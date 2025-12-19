В Рязани депортировали шестерых иностранных граждан за нарушение законов

Рязанская полиция депортировала шесть иностранных граждан, которые нарушили законы России. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по области. Пять из них были переведены в Центр временного содержания после отбывания наказания в исправительных колониях за разные преступления, включая грабеж и насильственные действия в отношении несовершеннолетних. Шестой иностранец, который учился в рязанском вузе, был отчислен за плохие оценки. Ему сократили срок пребывания в стране. Все мигранты находились в Центре временного содержания, пока оформлялись документы на депортацию. Полицейские сопроводили их в аэропорт «Домодедово», откуда они были отправлены обратно в свои страны за свой счет.

Рязанская полиция депортировала шесть иностранных граждан, которые нарушили законы России. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по области.

Пять из них были переведены в Центр временного содержания после отбывания наказания в исправительных колониях за разные преступления, включая грабеж и насильственные действия в отношении несовершеннолетних.

Шестой иностранец, который учился в рязанском вузе, был отчислен за плохие оценки. Ему сократили срок пребывания в стране.

Все мигранты находились в Центре временного содержания, пока оформлялись документы на депортацию.

Полицейские сопроводили их в аэропорт «Домодедово», откуда они были отправлены обратно в свои страны за свой счет.

Фото: Рязанская полиция