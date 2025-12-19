В ДС «Олимпийский» стартует предновогодняя домашняя серия игр Чемпионата России по хоккею ВХЛ

Хоккейный клуб «Рязань-ВДВ» продолжает свое выступление в Чемпионате России по хоккею — ВХЛ. На днях рязанские хоккеисты вернулись с выезда, где одержали победу в трех матчах.
Рязанцы сумели превзойти в мастерстве «Югру» из Ханты-Мансийска, тюменский «Рубин» и команду «Омские крылья». Яркие победы на выезде позволили ХК «Рязань-ВДВ» закрепиться в зоне плей-офф регулярного чемпионата.
Теперь десантникам предстоит провести три игры на домашнем льду. Во время их проведения хоккеистам очень нужна поддержка болельщиков, для которых подготовлено не мало сюрпризов.
22 декабря, в понедельник, рязанцы сразятся с командой из Тамбова. В рамках матча жителям города будет представлен новый автомобиль TANK 300, который выедет на арену во время перерыва между периодами. 24 декабря, в среду, наши спортсмены выйдут на лед против команды «Ростов» из Ростова-на-Дону. 26 декабря соперником наших хоккеистов станет Буран из Воронежа. Завершит матч традиционная благотворительная акция «Мишкопад». Во время каждой игры для зрителей будут разыгрывать призы.
Все матчи пройдут в 19:00 в ДС «Олимпийский».
Билеты можно приобрести в кассах ледового дворца, а также по ссылке:
Возрастное ограничение 18+