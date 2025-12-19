Рязань
Где и за сколько купить елку. Обзор магазинов, базаров и маркетплейсов
15 декабря в Рязани открылись городские елочные базары....
16 декабря 17:25
667
Репортаж с открытия «Новогодней столицы» в Рязани
В субботу, 13 декабря, в Рязани состоялось открытие «Но...
14 декабря 09:01
6 055
«Рабы образования». Как будет работать обязательная отработка после ме...
17 ноября Владимир Путин подписал закон о целевой ордин...
4 декабря 13:10
2 320
Дизайнерский хет-трик: OMODA C7 добавил «Золотой Клаксон» в свою колле...
Флагманский кроссовер OMODA C7 стал победителем в номин...
28 ноября 18:12
2 310
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
В ДС «Олимпийский» стартует предновогодняя домашняя серия игр Чемпионата России по хоккею ВХЛ
Десантникам предстоит провести три игры на домашнем льду. Во время их проведения хоккеистам очень нужна поддержка болельщиков, для которых подготовлено не мало сюрпризов. 22 декабря, в понедельник, рязанцы сразятся с командой из Тамбова. В рамках матча жителям города будет представлен новый автомобиль TANK 300, который выедет на арену во время перерыва между периодами. 24 декабря, в среду, наши спортсмены выйдут на лед против команды «Ростов» из Ростова-на-Дону. 26 декабря соперником наших хоккеистов станет Буран из Воронежа. Завершит матч традиционная благотворительная акция «Мишкопад». Во время каждой игры для зрителей будут разыгрывать призы.

Хоккейный клуб «Рязань-ВДВ» продолжает свое выступление в Чемпионате России по хоккею — ВХЛ. На днях рязанские хоккеисты вернулись с выезда, где одержали победу в трех матчах.

Рязанцы сумели превзойти в мастерстве «Югру» из Ханты-Мансийска, тюменский «Рубин» и команду «Омские крылья». Яркие победы на выезде позволили ХК «Рязань-ВДВ» закрепиться в зоне плей-офф регулярного чемпионата.

Теперь десантникам предстоит провести три игры на домашнем льду. Во время их проведения хоккеистам очень нужна поддержка болельщиков, для которых подготовлено не мало сюрпризов.

22 декабря, в понедельник, рязанцы сразятся с командой из Тамбова. В рамках матча жителям города будет представлен новый автомобиль TANK 300, который выедет на арену во время перерыва между периодами. 24 декабря, в среду, наши спортсмены выйдут на лед против команды «Ростов» из Ростова-на-Дону. 26 декабря соперником наших хоккеистов станет Буран из Воронежа. Завершит матч традиционная благотворительная акция «Мишкопад». Во время каждой игры для зрителей будут разыгрывать призы.

Все матчи пройдут в 19:00 в ДС «Олимпийский».

Билеты можно приобрести в кассах ледового дворца, а также по ссылке: https://rzn.kassy.ru/venue/ds-olimpijjskijj-8/8/

