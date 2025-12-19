У рязанского строительного колледжа произошло массовое ДТП

В Рязани произошло массовое ДТП. Об этом сообщили в телеграм-канале «Топор. Рязань». Очевидцы уточняют, что авария случилась около строительного колледжа. На кадрах видно, что на месте работают сотрудники ГАИ. О пострадавших информации пока нет.