У рязанского строительного колледжа произошло массовое ДТП
В Рязани произошло массовое ДТП. Об этом сообщили в телеграм-канале «Топор. Рязань». Очевидцы уточняют, что авария случилась около строительного колледжа. На кадрах видно, что на месте работают сотрудники ГАИ. О пострадавших информации пока нет.
Фото: Топор. Рязань