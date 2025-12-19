С начала года 143 рязанцам компенсировали затраты на полис ОСАГО

Отмечается, что мера поддержки предоставляется гражданам с инвалидностью, если транспортное средство необходимо им по медицинским показаниям. Данное требование должно быть отражено в индивидуальной программе реабилитации или абилитации. Компенсация составляет 50% от цены страхового полиса.

С начала года 143 рязанцам компенсировали затраты на полис ОСАГО. Об этом сообщает Соцфонд.

