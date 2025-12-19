Рязанцы пожаловались на не обработанные от гололеда дороги

Жители района Дашково-Песочня пожаловались на состояние тротуаров в парке на улице Советской Армии. Об этом сообщили в телеграм-канале «Подслушано в Рязани». Уточняется, что дороги покрыты льдом и не обработаны противогололедными материалами. По словам рязанцев, курьерам приходится выезжать на проезжую часть, чтобы избежать падений, а это в свою очередь создает опасность на дорогах. Местные жители призывают городские власти и дорожные службы принять меры для устранения ледяных участков и обеспечить безопасность пешеходов.

Фото: Подслушано в Рязани