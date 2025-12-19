Рязанца приговорили к 8 годам за попытку продажи наркотиков

В Рязани Московский районный суд вынес приговор 21-летнему молодому человеку, которого признали виновным в попытке незаконной продажи наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры. В июле 2025 года он купил более 50 граммов запрещенных веществ с намерением продать их. Молодой человек расфасовал наркотики на партии и собирался спрятать их в тайниках по городу. Однако его задержали правоохранительные органы, и наркотики были изъяты. Суд приговорил его к 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

