Рязань оказалась в топе по обращениям к Путину о качестве и ремонте дорог

Об этом стало известно во время Прямой линии президента 19 декабря. Большинство обращений на тему ремонта, строительства и качества дорог. к президенту поступило из Рязанской области. Также чаще всего о дорогах президента спрашивали жители Чувашии, Орловской и Тамбовской областей.

