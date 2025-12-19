Прокуратура выявила нарушения при капремонте дома в Спасском районе

Прокуратура Спасского района выявила нарушения при проведении капитального ремонта многоквартирного дома в селе Ижевское. Речь идет о доме № 3 на улице Совхозной, где по договору между Фондом капитального ремонта Рязанской области и подрядной организацией проводился ремонт фасада.

Во время проверки выяснилось, что откосы окон на первом и втором этажах не заштукатурили, а на межпанельных швах обнаружили многочисленные вздутия и отслоения мастики.

По итогам проверки прокурор внес представления подрядчику и Фонду капремонта. Устранение выявленных нарушений находится на контроле надзорного ведомства.