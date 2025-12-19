Более 90 беспилотников сбили над регионами РФ за ночь

В ночь на 19 декабря над регионами РФ перехватили и уничтожили 94 украинских беспилотника: 36 — над Ростовской, 17- над Белгородской, 15 — над Воронежской областями, 7 — над Каспийским морем, по 6 — над Самарской и Астраханской областями, 5 — над Азовским морем, по 1 — над Курской область. и Краснодарским краем. Ранее угроза БПЛА была объявлена в Рязанской области.