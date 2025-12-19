В Рязанской области объявлена угроза атаки БПЛА
Опасность беспилотной атаки в регионе объявили в 02:21 19 декабря. В 04:52 рязанцев предупредили о ее сохранении. Жителей Рязани и области просят покинуть улицу и не подходить к окнам до сигнала «отбой».
