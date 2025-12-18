В Рязанском историческом музее открылась выставка новогодних игрушек
В Рязанском историко-архитектурном музее-заповеднике начала работу выставка «История игрушек». Экспозиция представляет новогодние украшения и елочные игрушки, созданные в период с 1930 по 1980 годы.
Экспозиция представляет новогодние украшения и елочные игрушки, созданные в период с 1930 по 1980 годы. Работать она будет до 11 января.
На выставке собраны редкие и семейные коллекции, которые когда-то попали в музейные фонды.
Фото: Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник