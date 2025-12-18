В Рязанском историческом музее открылась выставка новогодних игрушек

В Рязанском историко-архитектурном музее-заповеднике начала работу выставка «История игрушек». Об этом сообщает пресс-служба культурного учреждения.

Экспозиция представляет новогодние украшения и елочные игрушки, созданные в период с 1930 по 1980 годы. Работать она будет до 11 января.

На выставке собраны редкие и семейные коллекции, которые когда-то попали в музейные фонды.

Фото: Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник