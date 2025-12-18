В Рязани закрыли подпольный массажный салон с интим-услугами

В Рязани полиция закрыла подпольный массажный салон, где оказывались услуги проституции. Салон работал в арендованном подвальном помещении и не имел вывески, но активно рекламировался в Интернете. Клиенты могли попасть внутрь только по предварительной записи. В помещении были комнаты с двуспальными кроватями и душевыми кабинами, а также использовались эротические аксессуары. Во время операции были задержаны 25-летняя администратор и пять девушек, от 19 до 33 лет, которые оказывали интимные услуги. Как выяснилось, специального образования для массажиста у них не было. Полиция изъяла деньги, банковские карты и другие доказательства. Теперь работницы салона будут привлечены к административной ответственности, а против организаторов возбуждено уголовное дело.

В Рязани полиция закрыла подпольный массажный салон, где оказывались услуги проституции. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по региону.

Оперативники уголовного розыска совместно с Росгвардией провели операцию и задержали четырех человек, подозреваемых в организации этого заведения.

Салон работал в арендованном подвальном помещении и не имел вывески, но активно рекламировался в Интернете. Клиенты могли попасть внутрь только по предварительной записи. В помещении были комнаты с двуспальными кроватями и душевыми кабинами, а также использовались эротические аксессуары.

Во время операции были задержаны 25-летняя администратор и пять девушек, от 19 до 33 лет, которые оказывали интимные услуги. Как выяснилось, специального образования массажиста у них не было. Полиция изъяла деньги, банковские карты и другие доказательства.

Теперь работницы салона будут привлечены к административной ответственности, а против организаторов возбуждено уголовное дело.

Фото: Рязанская полиция