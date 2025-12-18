В Госдуме предложили ввести компенсации семьям за отсутствие мест в детсаду

В Госдуму внесли законопроект, который предлагает выплачивать компенсации семьям с детьми, если им не удалось получить место в муниципальном детском саду. Инициативу разработала группа депутатов от партии «Новые люди». Согласно проекту, власти всех регионов России будут обязаны выплачивать родителям деньги за время, пока их ребенок не сможет попасть в детский сад из-за нехватки мест. Авторы закона подчеркнули, что такие выплаты есть только в некоторых регионах, а во многих других их нет вообще. Создание единого федерального стандарта для этих выплат поможет обеспечить равные условия для всех семей и улучшить финансовую поддержку. Размер и порядок выплат будут определяться местными законами.

В Госдуму внесли законопроект, который предлагает выплачивать компенсации семьям с детьми, если им не удалось получить место в муниципальном детском саду. Об этом пишет РИА Новости.

Инициативу разработала группа депутатов под руководством вице-спикера Владислава Даванкова от партии «Новые люди».

Согласно проекту, власти всех регионов России будут обязаны выплачивать родителям деньги за время, пока их ребенок не сможет попасть в детский сад из-за нехватки мест. Авторы закона подчеркнули, что такие выплаты есть только в некоторых регионах, а во многих других их нет вообще.

Создание единого федерального стандарта для этих выплат поможет обеспечить равные условия для всех семей и улучшить финансовую поддержку. Размер и порядок выплат будут определяться местными законами.