В 2026 году в Рязани дважды вырастет тариф на холодную воду

С 1 января стоимость одного кубометра холодной воды для горожан повысится до 38,27 рублей. Сейчас тариф составляет 37,64 рублей. С 1 октября цена кубометра увеличится до 43,64 рублей. Стоимость водоотведения с 1 января поднимется до 45,53 рублей за кубометр. Сейчас тариф составляет 44,78 рублей. С 1 октября цена за кубометр увеличится до 51,90 рублей.

В 2026 году в Рязани дважды вырастет тариф на холодную воду. Об этом стало известно РЗН. Инфо.

С 1 января стоимость одного кубометра холодной воды для горожан повысится до 38,27 рублей. Сейчас тариф составляет 37,64 рублей.

С 1 октября цена кубометра увеличится до 43,64 рублей.

Стоимость водоотведения с 1 января поднимется до 45,53 рублей за кубометр. Сейчас тариф составляет 44,78 рублей.

С 1 октября цена за кубометр увеличится до 51,90 рублей.