Рязанского журналиста Михаила Комарова оставили в СИЗО еще на три месяца

Главного редактора «Своей колокольни» Михаила Комарова оставили в СИЗО еще на три месяца. Об этом сообщила корреспондент РЗН. Инфо из зала Советского районного суда 19 декабря. Несмотря на то, что защита настаивала на домашнем аресте, журналисту Комарову продлили содержание под стражей до 21 марта 2026 года. Решение может быть обжаловано. О том, как стороны аргументировали свои позиции по продлению СИЗО можно прочитать здесь. Подробнее об уголовном деле о вымогательстве — в сюжете РЗН. Инфо.

Главного редактора «Своей колокольни» Михаила Комарова оставили в СИЗО еще на три месяца. Об этом сообщила корреспондент РЗН. Инфо из зала Советского районного суда 18 декабря.

Несмотря на то, что защита настаивала на домашнем аресте, журналисту Комарову продлили содержание под стражей до 21 марта 2026 года.

Решение может быть обжаловано.

О том, как стороны аргументировали свои позиции по продлению СИЗО можно прочитать здесь.

Подробнее об уголовном деле о вымогательстве — в сюжете РЗН. Инфо.