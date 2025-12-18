Рязанский театр драмы стал победителем премии «Звезда Театрала»

В шорт-лист премии также вошли Новосибирский театр «Красный факел» и Оренбургский театр музыкальной комедии. Церемония награждения проходила в театре имени Вахтангова в Москве.