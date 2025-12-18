Рязанский театр драмы стал победителем премии «Звезда Театрала»
Рязанский театр драмы стал победителем премии «Звезда Театрала» в номинации «Лучший региональный театр». Об этом сообщает пресс-служба учреждения.
Фото: Валерия Новокрещенова