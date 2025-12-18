Рязанский суд оштрафовал и лишил прав гражданина Украины за езду в пьяном виде

В Рязани суд вынес приговор гражданину Украины, который управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщила пресс-служба Октябрьского районного суда.

Мужчина уже имел административное наказание за подобное правонарушение. В мае 2025 года его остановили сотрудники Госавтоинспекции, которые заметили у него признаки опьянения. Он согласился пройти освидетельствование, и результаты подтвердили, что он был пьян.

Суд признал его виновным и назначил штраф в 200 000 рублей. Кроме того, ему запретили управлять транспортными средствами на два года.

Автомобиль, на котором он ездил, конфисковали и передали в государственную собственность.