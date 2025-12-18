Рязань встала в 8-балльные пробки

Жители Рязани в соцсетях сообщают о восьмибалльных заторах на дорогах города. По предварительной информации, причиной стала небольшая авария, которая по словам очевидцев произошла на перекрестке Есенина и Грибоедова.