Пару, подозреваемую в убийстве пожилого рязанца, заключили под стражу

Напомним, по данным СК, 14 декабря между парой и знакомым им 68-летним рязанцем произошел конфликт на почве алкогольного опьянения. Конфликт перешел в драку, в ходе которой мужчина избил знакомого. Рязанец от полученных травм скончался на месте. 39-летнего мужчину и 37-летнюю женщину задержали по подозрению в причинении смерти по неосторожности. Пару заключили под стражу.

