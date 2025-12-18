Рязань
Все публикации →
Новый дом для LADA: в Рязани открылся современный дилерский центр «Автоимпорт Центр»
В Рязани на карте автодилеров появилась значимая точка. На улице Есенина, 1Б начал работу новый официальный дилерский центр LADA — «Автоимпорт Центр». Это событие обещает изменить стандарты сервиса для владельцев российских автомобилей в регионе.

Ключевым преимуществом новой площадки стало её стратегическое расположение. Центр находится в развитой части города, по соседству с популярным торговым комплексом «Круиз». Это делает его легко доступным как для жителей центральных районов, так и для автомобилистов, следующих по оживлённым маршрутам. Покупателям и клиентам больше не нужно ехать на окраины — теперь качественное обслуживание LADA стало ближе.

«Автоимпорт Центр» — это не просто место продаж, а полноценный дилерский комплекс. Здесь представлен весь актуальный модельный ряд LADA: от практичной «Гранты» и легендарной «Весты» до современного кроссовера «Нива Трэвел». В просторном шоу-руме можно вживую ознакомиться с каждой моделью, а опытные менеджеры помогут подобрать автомобиль и оформить покупку.

Но главные сюрпризы ждут первых покупателей. В честь открытия дилерский центр запускает специальную акцию для пионеров нового автосалона. Первые 30 покупателей, которые станут владельцами новых автомобилей LADA в «Автоимпорт Центре», получат в подарок сертификат ДВА ПЕРВЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ ОБСЛУЖИВАНИЯ (ТО) АБСОЛЮТНО БЕСПЛАТНО. Это существенная финансовая выгода и забота о клиенте с первых километров пробега.

«Наша цель — предложить рязанцам не просто автомобиль, а комплексное решение: удобное расположение, комфортные условия покупки и, что самое важное, долгосрочное партнёрство в сервисном обслуживании. Акция с бесплатным ТО — это наш способ сказать „спасибо“ первым клиентам и продемонстрировать уверенность в качестве наших услуг», — прокомментировал открытие представитель дилерского центра.

Открытие нового автосалона LADA «Автоимпорт Центр» — это важный шаг в развитии авторынка Рязани. Он обещает усилить конкуренцию и, как следствие, поднять уровень сервиса для всех автовладельцев, сделав владение автомобилем ещё более удобным.

Контакты для справок:

Акция для первых 30 покупателей является ограниченной. Подробности уточняйте у менеджеров дилерского центра.