Музею Рязанского приборного завода исполнилось 20 лет

На Государственном Рязанском приборном заводе (ГРПЗ, входит в КРЭТ Госкорпорации Ростех) отметили 20-летие корпоративного музея открытием исторической композиции в центральной проходной и экскурсиями.

Музей ГРПЗ был открыт в декабре 2005 года, чему предшествовала большая подготовительная работа: строительство и отделка помещения, разработка концепции, поиск архивных и исторических документов, иллюстраций, чертежей и фотографий, сбор экспонатов и многое другое.

«В создании нашего музея принимали активное участие практически все заводские службы. Многие работники приносили из дома предметы и документы, связанные с нашей историей, оставляли воспоминания о событиях разных лет, консультировали. В итоге в экспозиции нашла отражение богатая многолетняя история предприятия, начиная с его основания в 1918 году. Трудно переоценить роль музея в сохранении заводских традиций и укреплении корпоративной культуры. Именно с него начинается первый рабочий день всех новых сотрудников предприятия. Музей проводит экскурсии для заводчан, школьников и студентов, деловых партнеров, гостей предприятия. За 20 лет неоднократно модернизировалась экспозиция, было проведено более 2000 экскурсий. Число посетителей достигло 25 000 человек!» — отметил генеральный директор ГРПЗ Борис Виноградов.

В рамках празднования памятной даты в центральной проходной завода открыли часть экспозиции музея — витрину с исторической композицией, которая в рамках празднования 80-летия Великой Победы была представлена в Музее Победы в Москве. Это макет выпускавшегося предприятием в годы войны планера Г-11 и партизанской поляны.

Для всех желающих работников завода было проведено более 30 экскурсий в музей, во время которых гостям рассказали не только историю родного предприятия, но и музея. В рамках 20-летия музея ГРПЗ его посетили более 600 сотрудников, а также школьники и студенты.