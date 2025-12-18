Госдума увеличила исполнительский сбор для должников

Госдума на пленарном заседании 18 декабря приняла закон об увеличении размера исполнительского сбора и изменении порядка его взыскания. Документ опубликовали на сайте СОЗД.

Госдума на пленарном заседании 18 декабря приняла закон об увеличении размера исполнительского сбора и изменении порядка его взыскания. Документ опубликовали на сайте СОЗД.

Теперь размер исполнительского сбора повышается с 7% до 12% от суммы долга или стоимости имущества должника. Минимальный размер сбора для граждан и индивидуальных предпринимателей составит 2 тысячи рублей, для организаций: 20 тысяч рублей. Если должник не исполняет требования неимущественного характера, с граждан и ИП будут взыскивать 10 тысяч рублей, с организаций — 100 тысяч рублей.

Также закон устанавливает новый порядок взыскания при неисполнении имущественных требований. В таких случаях (за исключением дел о взыскании алиментов, возмещении вреда здоровью, компенсации морального вреда и ряде других) исполнительский сбор составит 11% от взысканной суммы.

Еще 1% исполнительского сбора будут взыскивать только после того, как требования взыскателя исполнят в полном объеме.