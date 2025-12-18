Госдума одобрила закон о внесудебной блокировке сайтов с продажей табака

Депутаты Госдумы во втором и третьем чтениях одобрили законопроект, который вводит внесудебную блокировку сайтов, предлагающих онлайн-продажу табачной и никотиносодержащей продукции, включая кальяны и устройства, такие как IQOS. Об этом сообщает ТАСС. Законопроект предполагает внесение изменений в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Согласно нововведениям, сайты, на которых размещены предложения о продаже табака в интернете, могут быть заблокированы без судебного разбирательства. Эти ресурсы будут включены в реестр сайтов с запрещенной информацией.

Депутаты Госдумы во втором и третьем чтениях одобрили законопроект, который вводит внесудебную блокировку сайтов, предлагающих онлайн-продажу табачной и никотиносодержащей продукции, включая кальяны и устройства, такие как IQOS. Об этом сообщает ТАСС.

Законопроект предполагает внесение изменений в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Согласно нововведениям, сайты, на которых размещены предложения о продаже табака в интернете, могут быть заблокированы без судебного разбирательства. Эти ресурсы будут включены в реестр сайтов с запрещенной информацией.

Авторы инициативы также предлагают обязать владельцев сайтов следить за появлением предложений о продаже табачной продукции на своих платформах. Если закон будет подписан президентом Владимиром Путиным, он вступит в силу с 1 марта 2026 года.