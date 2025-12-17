Жителей Солотчи будут штрафовать за использование пиротехники

Местных жителей призвали отказаться от использования пиротехники в предстоящие праздники. Рязанцев предупредили, что использование фейерверков, салютов и хлопушек в общественных местах может быть квалифицировано как мелкое хулиганство и может повлечь штраф до 50 000 рублей. «Если пиротехнику использует подросток младше 14 лет, ответственность несут его законные представители», — отметили в посте. Ранее стало известно, что в Рязанской области не будет новогоднего салюта. Власти одного их районов запретили использование пиротехники.

