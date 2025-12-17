Рязань
Жителей Солотчи будут штрафовать за использование пиротехники
Местных жителей призвали отказаться от использования пиротехники в предстоящие праздники. Рязанцев предупредили, что использование фейерверков, салютов и хлопушек в общественных местах может быть квалифицировано как мелкое хулиганство и может повлечь штраф до 50 000 рублей. «Если пиротехнику использует подросток младше 14 лет, ответственность несут его законные представители», — отметили в посте. Ранее стало известно, что в Рязанской области не будет новогоднего салюта. Власти одного их районов запретили использование пиротехники.

Жителей Солотчи будут штрафовать за использование пиротехники. Об этом сообщает префектура поселка.

Местных жителей призвали отказаться от использования пиротехники в предстоящие праздники. Рязанцев предупредили, что использование фейерверков, салютов и хлопушек в общественных местах может быть квалифицировано как мелкое хулиганство и может повлечь штраф до 50 000 рублей.

«Если пиротехнику использует подросток младше 14 лет, ответственность несут его законные представители», — отметили в посте.

Ранее стало известно, что в Рязанской области не будет новогоднего салюта. Власти одного их районов запретили использование пиротехники.