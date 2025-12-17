В одном из районов Рязанской области запретили использование пиротехники
Отмечается, что в Шацком районе с 26 декабря по 12 января 2026 года запретили использование пиротехнических изделий. Сделано это в интересах обеспечения общественной безопасности.
В одном из районов Рязанской области запретили использование пиротехники. Об этом сообщает ИД «Пресса».
Отмечается, что в Шацком районе с 26 декабря по 12 января 2026 года запретили использование пиротехнических изделий.
Сделано это в интересах обеспечения общественной безопасности.
Напомним, что ранее губернатор Павел Малков сообщил, что в Рязани не будет новогоднего салюта.