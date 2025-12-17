В Рязани 18 декабря ожидается +3°C и гололедица

В четверг, 18 декабря, в Рязанской области ожидается облачная погода без существенных осадков. Об этом сообщает региональное МЧС. Местами на дорогах возможна гололедица.

По информации Института прикладной геофизики имени Е. К. Федорова, состояние геомагнитного поля может быть неустойчивым. Возможны отдельные солнечные вспышки класса М.