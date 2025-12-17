В Госдуме рассказали о новых законах, которые вступят в силу 1 января

С 1 января 2026 года в России начнут действовать новые законы, регулирующие социальную поддержку, зарплаты и пенсии. Минимальная зарплата вырастет до 27 093 рублей, появится семейная налоговая выплата для многодетных семей, а матери-героини получат дополнительное пособие. Пенсионеры смогут получать накопления дольше благодаря увеличению периода выплат до 270 месяцев. Центробанк усилит защиту от мошенников, увеличив срок хранения сведений о злоумышленниках и введя признаки сомнительных операций. Вместо свидетельства о регистрации в налоговой гражданам выдадут выписки из реестра. Будет введен обновленный классификатор профессий и изменится процедура оформления недвижимости.

С 1 января 2026 года в России вступят в силу новые федеральные законы и подзаконные акты, касающиеся социальной поддержки граждан, зарплат, пенсионных выплат и других важных сфер. Об этом сообщил член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин в интервью RT.

Одним из ключевых изменений станет увеличение минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 27 093 рублей, который будет использоваться для расчета зарплат и различных выплат. Кроме того, новый закон о семейной налоговой выплате будет действовать для родителей двоих и более детей.

Для женщин, удостоенных звания «Мать-героиня», предусмотрено ежемесячное материальное обеспечение в размере 415% от социальной пенсии, а также ряд других социальных гарантий. Ожидается, что период выплаты накопительных пенсий составит 270 месяцев, что повлияет на расчет их ежемесячного размера.

Также будут введены новые меры защиты от мошенничества. Центральный банк России разработает список признаков подозрительных денежных переводов для их оперативной блокировки. Срок хранения информации об организаторах мошеннических схем увеличится до трех лет. Кроме того, с 2026 года свидетельство о постановке на учет в налоговой будет заменено на выписку из государственного реестра налогоплательщика.

Важным нововведением станет введение нового Общероссийского классификатора профессий, должностей служащих и тарифных разрядов. Также изменятся процедуры госрегистрации прав и кадастрового учета на недвижимость, включая порядок досудебного обжалования решений через апелляционную комиссию.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин ранее сообщил о планируемой индексации страховых пенсий россиян на 7,6% с начала нового года, что превышает уровень ожидаемой инфляции по итогам 2025 года.