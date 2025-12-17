Россиянам могут грозить штрафы за самовольное украшение подъездов к Новому году

Самовольное размещение новогоднего декора в подъезде может повлечь штрафы: для жильцов — от 5 до 15 тысяч рублей, для управляющих компаний — от 300 до 400 тысяч. Юрист Мария Спиридонова отмечает, что украшения на общих местах требуют единогласного одобрения, иначе это считается нарушением порядка использования имущества. Особую опасность представляет нарушение правил пожарной безопасности: в случае пожара из-за самовольных гирлянд виновнику грозит уголовная ответственность и до 4 лет лишения свободы. Чтобы избежать проблем, стоит провести голосование среди жильцов, оформить решение протоколом, согласовать декор с управляющей компанией или ТСЖ и использовать только пожаробезопасные материалы и гирлянды, устойчивые к осадкам.

С приближением Нового года жители многоквартирных домов задумываются об украшении своих подъездов, однако юристы предупреждают, что самовольное размещение декора может обернуться серьезными последствиями. Как сообщает РИА Новости, за такие действия жильцы могут получить штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей, а управляющие компании — от 300 до 400 тысяч рублей.

По словам юриста Марии Спиридоновой, любые украшения на лестничных клетках и других общих элементах здания требуют согласия всех собственников. Несогласованное размещение декора может быть расценено как нарушение порядка использования общего имущества. Особенно это касается вопросов пожарной безопасности: если из-за самовольно установленной гирлянды произойдет пожар, который приведет к травмам или гибели людей, виновнику грозит уголовная ответственность и лишение свободы на срок до четырех лет.

Чтобы избежать неприятностей, юристы советуют организовать голосование среди жильцов и зафиксировать решение в протоколе. Также важно согласовать оформление подъезда с управляющей компанией или ТСЖ и убедиться, что все украшения соответствуют нормам пожарной безопасности. Избегайте использования легко воспламеняющихся материалов и выбирайте гирлянды, защищенные от осадков.