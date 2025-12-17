После трагедии в Одинцове в школах Рязани усилили контроль пропускного режима

В министерстве рассказали, что в школах Рязанской области организована физическая охрана, работает система видеонаблюдения, установлены тревожные кнопки, есть стационарные и переносные металлодетекторы. При этом, ежегодно перечень мер безопасности расширяется. «После трагического происшествия в городе Одинцово Московской области всем образовательным организациям региона поручили усилить контроль пропускного режима и профилактическую работу с детьми и их семьями, провести дополнительные инструктажи с сотрудниками и учащимися. Безопасность учащихся и сотрудников школ остается главным приоритетом», — заверили в минобразования региона.

В школах Рязанской области усилили контроль пропускного режима после трагедии в Одинцове. Об этом сообщили в региональном минобразования.

Напомним, утром 16 декабря в подмосковном Одинцове 15-летний ученик Успенской СОШ напал на охранника и четвероклассника. 10-летний мальчик от полученных травм скончался на месте.